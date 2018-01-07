Екатеринбург, 7 января, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На Урале храмы и церкви в ночь на 7 января и утром собрали десятки тысяч человек. Посетили службы и первые лица некоторых регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рождество при свечах

Рождественские мероприятия продолжаются. В Перми проходит Международный Рождественский фестиваль, а в Екатеринбурге — фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Также при храмах проходят различные благотворительные акции.

7 января также считается временем окончания новогодних праздников. Так, в Ханты-Мансийске именно в этот день на Центральной площади состоится официальная церемония закрытия проекта «Новогодняя столица России».

Отметим, не везде Рождество отметилось без происшествий. Часть свердловского города Первоуральска оказалась без электричества. Утром 7 января авария оставила без света 28 многоэтажек на улицах Советская, Ватутина, а также проспектах Ильича и Космонавтов.

А в Орске Оренбургской области в рождественскую ночь пришлось спасать людей из горящей многоэтажки. Есть пострадавший, сообщает МЧС.