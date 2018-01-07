Нижний Тагил, Свердловская область, 7 января, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать поджигателя автомобиля. Об этом сегодня, 7 января, сообщает начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Victor Задержание

Злоумышленник при помощи воспламеняющейся жидкости около 01:00 по местному времени во дворе дома на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле сжег автомобиль БМВ местного жителя.

Благодаря оперативности наряда патрульно-постовой службы удалось задержать поджигателя по горячим следам.

Уточняется, что в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестный злоумышленник разбил окно в одной из квартир многоэтажного дома по улице Энтузиастов. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили, что во дворе дома полыхает чей-то легковой автомобиль.

Дабы спасти горящую машину, а также рядом стоявшие транспортные средства, представители ППС взяли из служебного УАЗа огнетушитель и потушили пламя.

В ходе разбирательства было установлено, что поджог автомобиля был осуществлен на почве ревности.

Оказалось, что злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел к своей бывшей супруге, проживающей в данном доме. Когда он узнал, что его бывшая жена, с которой он давно уже разведен, проводит время с другим мужчиной, то приревновал её. На почве ревности он решил сжечь иномарку своего «соперника» и сделал это.

Факт поджога подтвердился обнаруженными полицией вещественными доказательствами, в том числе канистрой с остатками горючего вещества.

Найти поджигателя особого труда не составило. Его задержали и доставили в дежурную часть территориального ОВД. Поджигателем оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

А вот кто разбил окно в одной из квартир дома по улице Энтузиастов, из-за чего, собственно полицейские туда и приехали, не сообщается.