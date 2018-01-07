Москва, 7 января, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова намерен посетить «Ангар спасения» для столичных бездомных. Об этом сегодня, 7 января, сообщил журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной церкви, священник Александр Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По уже сложившейся традиции на Рождество Христово Патриарх Московский и всея Руски посещает одной из учреждений социальной направленности, рассказал Волков. В этом году патриарх Кирилл принял решение встретиться с теми, кто лишился крова и по каким-то причинам оказался на улице.

Волков уточнил, что глава РПЦ посетит «Ангар спасения» — место помощи московским бездомным.

«На территории синодального отдела по благотворительности открыт «Ангар спасения», созданный православной службой «Милосердие». Сегодня около ста бездомных ежедневно получают здесь различную помощь — медицинскую, социальную, юридическую», — рассказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что за четыре года работы «Ангар спасения» помог более чем 40 тыс. человек. Главная задача этого проекта — возвращение бездомных в общество. Сам «Ангар» расположен в центре Москвы на территории Синодального отдела по благотворительности на Николоямской улице.

Также по традиции, в праздник Рождества Христова патриарх поздравит экипаж Международной космической станции. На связь с космонавтами предстоятель РПЦ выйдет в 15:30 по московскому времени.

В Храме Христа Спасителя сегодня состоится ёлка для детей-сирот, на которой также будет присутствовать патриарх.