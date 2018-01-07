Вашингтон, 7 января, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом он заявил накануне, 6 января, общаясь с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он всегда готов к диалогу с лидером КНДР, но это может произойти только при определённых условиях.

«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о готовности провести телефонный разговор с Ким Чен Ыном.

Тогда журналисты уточнили у Трампа, означают ли его слова то, что он готов на переговоры с КНДР без каких-либо предварительных условий.

«Это совсем не то, что я сказал», — ответил Трамп.

При этом он выразил уверенность, что Ким Чен Ын знает о серьезности угроз Трампа уничтожить Северную Корею.

«Он знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это», — заявил Трамп.

Однако, если бы удалось прийти к мирному решению северокорейской проблемы и состоялись бы всеобъемлющие переговоры, которые бы привели к реальному результату, то это было бы замечательно для всего человечества, уверен Трамп.

Кроме того, американский президент отметил, что всецело поддерживает переговоры между Южной Кореей и КНДР, которые должны начаться 9 января, и не исключает, что США могли бы к ним подключиться в «подходящий момент».

Стоит отметить, что ранее Белый дом США заявлял, что американская сторона готова к переговорам с КНДР, если Пхеньян прекратит ядерные и баллистические испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января Северная и Южная Корея восстановили специальную линию связи между двумя государствами в деревне Пханмунджом на линии разграничения. Также состоялся телефонный разговор между представителями двух стран.

Ожидается, что 9 января состоятся переговоры по вопросу восстановления двусторонних отношений. Также будет поднят вопрос о возможном участии северокорейских спортсменов в предстоящей зимней Олмипиаде, которая должна пройти в южнокорейском Пхенчхане.

Ким Чен Ын накануне заявил, что КНДР должна создать условия для нормализации отношений с Югом. При этом он подчеркнул, что третьим странам не следует вмешиваться в этот процесс, так как это внутренние дела КНДР и Республики Корея.