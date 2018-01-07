Пхеньян, 7 января, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для существенного улучшения отношений с Республикой Корея. Об этом он заявил в обращении к нации, сообщает сегодня, 7 января, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что Ким Чен Ын четко обозначил курс, согласно которому, Северной Корее необходимо придерживаться политики, позволяющей совершить прорыв в деле «самодовлеющего объединения».

Глава КНДР подчеркнул, что не стоит ворошить прошлые времена и вспоминать о специфике взаимоотношений между Пхеньяном и Сеулом. Вместо этого следует существенно улучшить связи между Севером и Югом.

Настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сказано в обращении Ким Чен Ына.

«Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении», — заявил Ким Чен Ын.

При этом северокорейский лидер отдает себе отчёт в том, что несмотря на заявления о необходимости улучшения связей с южнокорейской стороной, реальному поддержанию контактов и взаимодействию между населением КНДР и Республики Корея препятствует наличие всевозможных «неподобающих оговорок», а также юридических и политических инструментов.

В целом, Ким Чен Ын уверен, что результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. Он особо подчеркнул, что примирение между Севером и Югом — это дело исключительно КНДР и Республики Корея, поэтому Пхеньяну и Сеулу не стоит обращаться за помощью к другим государствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января между КНДР и Республикой Корея была восстановлена линия специальной связи в деревне Пханмунджом на линии разграничения.

5 января по этому каналу связи, впервые за долгое время представители Севера и Юга обсудили двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Предметные переговоры между КНДР и Южной Кореей по этим вопросам должны пройти 9 января.