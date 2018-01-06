Брюссель, 6 января, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) планирует получить от Российской Федерации компенсацию в размере €1,4 млрд за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины. Данную сумму планируется взимать ежегодно. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на свои источники.

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«Брюссель усилит давление на Россию в битве зеркальных санкций, которая ведется после разразившегося кризиса на Украине в 2014 г», — передает вещатель.

Источники издания отмечают, что Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели санкции против РФ на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сначала под ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.