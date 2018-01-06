Киев, 6 января, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Официальный Лондон в ближайшем будущем не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной. Об этом сообщила посол Великобритании на Украине Джудит Гоф в интервью украинскому изданию «Новое время».

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

По ее словам, данный вопрос не имеет смысла обсуждать после того, как паспорт Украины получил гражданин другого государства, стрелявший в участников «АТО» Адама Осмаева и Амину Акуеву.

«Мы (власти Великобритании) теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен, — заявила Гоф. — Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 г. в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились Окуева и Осмаев. В результате женщина скончалась на месте, Осмаев получил ранение в ногу, угроз для его жизни не было.

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