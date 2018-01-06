Рим, 6 января, 2018, 18:59 — ИА Регнум. 6 января на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 20-го тура Серии А между командами «Милан» и «Кротоне». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «россонери».

Футбол

В начале второго тайма защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи открыл счет, воспользовавшись ошибкой вратаря и поразив пустые ворота — 1:0.

Статистика матча («Милан"/"Кротоне»)

Удары 14/4

Удары в створ 7/2

Владение 67%/33%

Фолы 15/15

Набрав 28 очков «Милан» поднялся на 8-ю строчку. «Кротоне» с 15-ю очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

«Кротоне»: Кордац, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла, Айети, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян, Будмир, Тротта.

Главныйарбитр матча: Фабио Мареска.

Предупреждения: Мандрагора — 20, Билья — 45, Мартелла — 90+3, Калинич — 90+4.

Голы: Бонуччи 54 — 1:0.