Киев, 5 января, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос бывшего грузинского президента и лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

ИА REGNUM Саакашвили

По его словам, Саакашвили должен явиться в главное управление СБУ в Киеве 10 января.

Чернолуцкий добавил, что лидер движения «Рух новых сил» готов прийти на допрос при условии, что все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

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