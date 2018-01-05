Вашингтон, 5 января, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился больше не пускать в Белый дом журналиста Майкла Вульфа, который является автором книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House). Об этом американский президент написал сегодня, 5 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я много раз перекрывал автору этой книги проход в Белый дом. Я никогда с ним не разговаривал для книги. Книга полна лжи, неправильно понятого и ссылок на несуществующие источники», — написал Трамп.

Напомним, отрывки из книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» был опубликован на днях в британской газете The Guardian.

По словам самого Вульфа, данная книга основана на воспоминаниях бывшего политического советника Белого дома Стивена Бэннона. В продажу книга поступит 9 января.

Бэннон фигура интересная. Он долгое время был главным редактором крайне правого интернет-издания Breitbart, которое активно поддерживало президентскую кампанию Дональда Трампа.

В самый разгар президентской гонки, Трамп был вынужден уволить руководителя своей избирательной кампании Пола Манафорта, так как демократы начали вываливать собранный на него компромат. В частности, Манафорта обвиняли в наличии незаконных финансовых связей с бывшим президентом УкраиныВиктором Януковичем При этом тот факт, что Манафорт в своё время действительно работал на Януковича ни для кого не был секретом.

После увольнения Манафорта Трамп назначил главой своей избирательной кампании Бэннона. Демократы тут же начали обвинять Бэннона в расизме, антисемитизме, сексизме и прочем.

После победы на выборах Трамп сделал Бэннона своим старшим советником в Белом доме по политическим и стратегическим вопросам. Американские СМИ считали его самым влиятельным сотрудником новой администрации.

Однако периодически в СМи просачивалась информация о том, что Бэннон не ладит с зятем Трампа — мужем его дочери Иванки Джаредом Кушнером, который также стал советником президента после победы Трампа на выборах. В итоге 18 августа 2017 года Бэннон ушел в отставку. После этого он вновь возглавил Breitbart.

Трамп при этом начал утверждать, что особого влияния Бэннон на него не оказывал и вообще мало чем помог в ходе предвыборной кампании. Напомним, что Бэннон эту кампанию возглавлял в решающий период.