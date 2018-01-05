Пекин, 5 января, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике началось строительство третьего авианосца для нужд военно-морских сил страны. Об этом сегодня, 5 января, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Китайский авианосец «Ляонин»

Сообщается, что строительство третьего авианосца для военно-морских сил КНР началось в конце 2017 года на судостроительной верфи Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае.

Уточняется, что судостроительная верфь получила добро на начало строительства нового авианосца после того, как прошла ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей. Известно, что сессия проходила в марте 2017 года, однако к постройке авианосца верфь смогла приступить только в самом конце 2017 года.

Предполагается, что создание корпуса корабля займёт чуть более двух лет. Когда именно третий китайский авианосец будет спущен на воду говорить пока рано. Ранее в китайских СМИ проходила информация, что третий авианосец в составе ВМС страны может появиться к 2021 году. Его отличительной особенностью может стать наличие паровых катапульт для взлета боевых самолётов вместо трамплинов на лётной палубе.

При этом ещё несколько лет понадобится на то, чтобы новый авианосец был полностью принят на вооружение, так как на подготовку пилотов боевых самолётов, которые будут базироваться на новом авианосце, уйдёт не менее двух-трёх лет.

Напомним, сейчас в составе ВМС Китая есть только один авианосец, вернее авианесущий крейсер «Ляонин». Этот корабль построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг». Работы по его достройке начались в 2005 году на судостроительном заводе в китайском городе Далянь. В 2011 году корабль прошел морские испытания, в конце 2012 года истребитель J-15 впервые совершил успешную посадку на палубу «Ляонина».

В апреле 2017 года на воду был спущен второй авианосец, по типу аналогичный с «Ляонином». Корабль будет проходить доводку и ходовые испытания в течение следующих лет, после чего он поступит на вооружение Китая около 2020 года. Во время церемонии спуска название корабля не было объявлено, хотя ранее называлось имя «Шаньдун».