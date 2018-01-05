Вашингтон, 5 января, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Проект нефтедобычи на закрытых в течение десятилетий шельфах предложил американский министр внутренних дел Райан Зинке, сообщили в пресс-службе подведомственного ему министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Зинке представил проект нефте‑ и газодобычи на ближайшую пятилетку. Черное золото, согласно плану, США будут добывать на внешнем континентальном шельфе — на территориях от Атлантического до Северного Ледовитого океана.

Уточняется, что нефте‑ и газодобыча планируется в государственных водах штата Калифорния, а также в водах восточного побережья Соединенных Штатов — от штата Джорджия до штата Мэн.

«Разработка наших энергетических ресурсов на внешнем континентальном шельфе ответственным, безопасным и хорошо регулируемым способом важна для нашей экономики и энергетической безопасности», — заявил Зинке.

Американский министр подчеркнул, что разработка шельфа «даст миллиарды долларов на сохранение наших берегов, земель и парков».

Напомним, год назад (декабрь 2016 г.) Барак Обама, уходящий 44-й американский президент, запретил бурение новых нефтяных и газовых скважин в федеральных водах в Атлантическом и Северном Ледовитом океане — от Мэна до штата Вирджиния.

Запрет объяснялся экологическими причинами и был поддержан Канадой. При этом Обама применил закон 1953 года, позволяющий президенту США ограничить бурение и добычу полезных ископаемых.

Отметим, что введенное Обамой ограничение не может быть просто отменено пришедшим ему на смену 45-м президентом. Для отмены придется доказывать необходимость через суд, оспаривая трактовку запрета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января 2018 года нефть марки Brent резко подорожала. На пике цена барреля Brent составляла $68,23.