Москва, 4 января, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Граждане, которые хулиганят в поездах и автобусах междугороднего и международного сообщения, могут в скором времени, как и авиадебоширы, оказаться в чёрных списках. Предложение ввести подобные реестры озвучило Общероссийское объединение пассажиров. Оно уже направлено в Госдуму РФ на рассмотрение.

Цитата из к/ф «Адский поезд». Реж. Роже Анен. 1985. Франция Нарушение порядка в поезде

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Авторы обращения отмечают, что хулиганы в автобусах и поездах приносят дискомфорт другим пассажирам и нередко угрожают их жизни и здоровью, пишет RT. По мнению общественников, решение о создании чёрного списка должен принимать сам перевозчик. Также это коснётся только тех перевозок, где необходим паспорт для покупки билета.

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В комитете по транспорту и строительству Госдумы инициативу рассмотреть готовы.

«Будем изучать инициативу. Скорее всего, её поддержат. Главное, мы должны эту идею трансформировать в адекватную нормативную базу, чтобы закон был исполним», — сказа член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Как сообщало ИА REGNUM, право вести чёрные списки дебоширов авиакомпании в России получили в ноябре 2017 года, после того как Госдума РФ приняла в окончательном чтении соответствующий пакет законов. Так, предусматривается возможность по решению компетентных органов составлять чёрные списки совершивших хулиганство на транспорте. Попавшим в них гражданам могут отказать в продаже билета на самолёт, за исключением случаев, когда документально подтверждено, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, и он сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, направляется на похороны члена семьи или обратно.