Вашингтон, 3 января, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Программная ошибка, которая присутствует в современных процессорах от Intel, открывает доступ к защищенным областям ядра для злоумышленников и их вредоносных программ. Об этом сообщает Tjournal.ru.

Aaron Fulkerson Intel

«Производитель не может сам исправить баг: его могут закрыть только разработчики, переработав архитектуру ядра на уровне системы», — передает вещатель.

Так, баг, который затрагивает все выпущенные в последние 10 лет процессоры Intel, позволяет всем обычным программам получить доступ к содержимому в защищенной части памяти ядра, где могут храниться данные о персональных данных пользователя, информация личного или финансового характера.

Отмечается, что специалисты в целях безопасности не раскрывают остальные подробности уязвимости процессоров от Intel.

Читайте также: Хакеры причинили компаниям из РФ ущерб в 116 млрд рублей

А также: У школьников сформируют медиакультуру и научат кибербезопасности