Москва, 3 января, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предостерегла президентов США и КНДР от ядерной гонки.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Бывший официальный фотограф президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram снимки ядерного чемоданчика американского президента.

«Главное, чтобы у лидеров двух стран, сравнивающих «величину и мощность ядерных кнопок», была в исправном состоянии кнопка «благоразумия», — написала парламентарий в соцсети.

Депутат также напомнила русскую пословицу: «горячность мешает, спокойствие помогает».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соуза опубликовал фотографии после того, как нынешний президент США Дональд Трамп в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что его «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем у оппонента.