Киев, 3 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Жалоба Генпрокуратуры Украины относительно меры пресечения бывшему главе Одесской области, лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили пока рассмотрена не будет. Заседание Апелляционного суда Киева, где 3 января должно было состояться рассмотрение, перенесёно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

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Такое решение суд принял из-за неявки на заседание народных депутатов, которые ранее заявили о намерении поручиться за Саакашвили, сообщает УНН. В частности, среди них и бывший премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

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Следующее заседание состоится 11 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) схватили Михаила Саакашвили, посадили в машину и попытались увезти его. Однако соратники экс-президента Грузии смогли освободить его, выломав дверь машины. После этого Саакашвили организовал митинг у стен Рады и потребовал отставки президента страны Петра Порошенко, руководства национальной полиции и СБУ, а также рассмотрения в парламенте закона об импичменте главы украинского государства.

Задержать бывшего президента Грузии, которому инкриминируют получение из России около 500 тыс. долларов на финансирование митингов для свержения власти на Украине, удалось 8 декабря. Тогда его поместили в изолятор.

Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, заседание Апелляционного суда Киева должно было состояться 22 декабря, но его перенесли на 3 января, из-за того, что Печерский райсуд не передал материалы дела.