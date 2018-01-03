Абуджа, 3 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек стали жертвами 3 января теракта в одной из мечетей на северо-востоке Нигерии, сообщает британское агентство Reuters.

Voice of America Нигерийская армия ведёт бой с боевиками «Боко Харам»

Такая информация поступила от местных жителей и медицинских работников.

По их данным, теракт, совершенный смертником, произошел в городе Гамбору, расположенном в штате Борно, поблизости от границы с Камеруном, ранним утром.

На данный момент ни одна организация не заявила о своей причастности к теракту.

Тем не менее штат Борно является место активных действий радикальной исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ее боевики регулярно применяют смертников, в том числе девушек и молодых женщин, для осуществления терактов в многолюдных местах, таких как мечети и рынки.