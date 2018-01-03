Вашингтон, 3 января, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 2 января, что США могут приостановить оказание помощи Палестины из-за того, что они «больше не хотят говорить о мире» с Израилем, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, Вашингтон направляет Палестине «сотни миллионов долларов в год и не получает в обмен ни уважения, ни благодарности».

«Они даже не хотят идти на переговоры по давно назревшему мирному договору с Израилем», — подчеркнул бывший телеведущий в своеммикробоге в Twitter.

«Если палестинцы не хотят больше говорить о мире, почему мы должны продолжать направлять им громадные суммы финансовой помощи?» — отметил он.

Заявление Трамп последовало за схожими угрозами постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая подчеркнула, что Вашингтон может прекратить финансирование международную организацию, предоставляющую помощь палестинским беженцам.

Напомним, обострение отношений между США и Палестиной связано с решением президента Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, а также признание именно этого города столицей еврейского государства.