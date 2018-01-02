Вашингтон, 2 января, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Ограничительные меры, введенные в отношении КНДР, начали действовать. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Санкции и «другие» методы давления начинают оказывать влияние на Северную Корею, — написал Трамп. — Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Человек-ракета впервые теперь хочет переговоров с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — увидим!»

Как передавало ИА REGNUM, 2 января министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн заявил, что Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне.

По его словам, это решение было вызвано тем, что лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане успеха и выразил надежду на то, что участие в ней примут и северокорейские спортсмены.

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