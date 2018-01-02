Москва, 2 января, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Открытое обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии

Уважаемый Владимир Владимирович!

Хотим привлечь Ваше внимание к факту прямого неисполнения законодательства Российской Федерации, проявляемое в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией.

Более того, помимо отказа от праздника различными законодательными новациями осуществлено размывание этого, по сути, второго нашего Дня Победы безликими «памятными датами»: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и «3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом».

Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией.

Налицо прямое игнорирование и ревизия действующего законодательства, поскольку не исполняется то, что Российская Федерация как правопреемник и государство-продолжатель СССР обязана неукоснительно исполнять: законодательный акт высшей силы — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией».

Его попросту «забыли», постаравшись вычеркнуть из истории и народной памяти, заместив важным, но не имеющим к нему никакого отношения «Днём солидарности в борьбе с терроризмом».

Также, по сути, извращается логика и смысл Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995, так как согласно ему «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» — который у нас отчего-то стали выдавать за замену праздника победы над Японией — является всего лишь «достойной быть увековеченной в народной памяти» Памятной датой, а не символом «героизма, мужества воинов России, мощи и славы русского оружия» — Днем воинской славы.

Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?

В действительности же, вклад СССР / России в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. Однако День Победы над Японией отмечается в Китае, Монголии, обеих Кореях, Нидерландах, и, наконец, в США и Великобритании, а в России — нет. В США и Великобритании День победы над Японией так прямо и называется: Victory over Japan Day или V-J Day.

Как признают и видные западные историки и политики, окончание Второй мировой войны просто не могло бы состояться в сентябре 1945 года без нашей победы над Японией.

Об этом со всей определенностью заявил Генералиссимус И. В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны».

Вне всякого сомнения, 3 сентября — День победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ.

Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа.

Во-вторых, признание 3 сентября Днём всенародного торжества — праздником победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР / России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать.

Следует помнить и о том, что победа над Японией имела всенародный смысл — поскольку поражение русских войск в период Японско-русской войны 1904−1905 и захват южной части Сахалина — а в годы японской интервенции 1918−1922 гг. также северного Сахалина — оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Южный Сахалин и Курильские острова будут возвращены нашей стране, и они будут служить не средством отрыва России от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи нашей страны с океаном и базой обороны нашей страны от возможной любой агрессии.

Считаем, что сознательное замалчивание, и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требует тщательного расследования, а дата 3 сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией.

Уважаемый Владимир Владимирович, направляем это обращение с надеждой на Ваше положительное решение как Верховного Главнокомандующего и гаранта Конституции Российской Федерации.

ПОДПИСИ

Абакумов А. В., Герой Социалистического Труда, капитан дальнего плавания

Андреев В. Н., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Бабурин С. Н., председатель политической партии Российский общенародный союз, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Баранов В. Н., депутат Сахалинской областной Думы

Белоносов В. И., почетный гражданин Сахалинской области, вице-президент Фонда культуры Сахалинской области

Белоусенко В. В., ветеран военной службы

Бернев С.К., ветеран боевых действий, подполковник запаса, кандидат исторических наук

Блажко Б. Л., Председатель Правления Союза рыболовецких колхозов России

Блуднов М. Ф., ветеран военной службы

Богданова А. З., участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждёна медалью «За Победу над Японией»

Бондаренко А. Ю., полковник, писатель, журналист, член Союза писателей России

Бородин Л. А., ветеран военной службы

Бражник А. В., к.г.-м.н., член Сахалинского отделения РГО

Бражник Т. И., пенсионерка

Бровко П.Ф., доктор географических наук, профессор ДВФУ

Василик В. В., доцент СПбГУ

Васильев Т. Л, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Вахрин С. И., член Союза писателей и Союза кинематографистов России, сын участника штурмовой группы Курильского десанта красноармейца Вахрина Ивана Григорьевича, награжденного медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Японией»

Ведяев А. Ю., ветеран военной службы

Выголов Ю. Ф., депутат Сахалинской областной Думы

Гаврилов В. В., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Гареев М. А., генерал армии, Президент Академии военных наук Российской Федерации

Горшунова Л. Ф., ветеран труда

Груздев В. Н., полковник в отставке

Гульченко А. Н., замминистра рыбного хозяйства СССР (1975−1991), участник Великой Отечественной войны, награжден орденами, медалями включая медаль «За победу над Японией»

Гльоговер З. В., председатель Совета ветеранов Сахалинской области

Демурин М.В., публицист, чрезвычайный и полномочный посланник II класса

Долгих Н. П., первый вице-губернатор Сахалинской области 1994−1995 гг., депутат Сахалинского областного Совета народных депутатов 21 созыва, депутат Сахалинской областной Думы 3, 4, 6 созывов

Ждакаева Н. И., депутат Сахалинской областной Думы

Захаревич С. А., рядовой, кавалер орденов «Красной Звезды» и «Отечественной войны 2-ой степени»

Зиланов В. К., замминистра рыбного хозяйства СССР (1988−1991), зампредседателя Госкомрыболовства России (1991 — 1997), заслуженный работник рыбного хозяйства России, профессор

Зимонин В. П., капитан 1 ранга в отставке, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН и АВН РФ, руководитель секции «Военной истории» РАРАН, ветеран военной разведки, участник боевых действий в Сирии и Египте (1973 г.), кавалер ордена Почета

Зиновьев А. П., генерал-лейтенант в отставке

Ибрагимов А. Г., член Союза писателей России

Иванова С. В., депутат Сахалинской областной Думы с 1996 г. по н. время

Калинин В. И., ветеран военной службы

Киреев Н. Р., ветеран боевых действий в Египте, полковник в отставке

Кокарев Ю. И., зампредседателя Госкомрыболовства России (1992−1995), профессор

Комышев В. П., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Коротков В.В., полковник в отставке, почетный сотрудник госбезопасности, участник войны с Японией, награжденный и медалью «За Победу над Японией»

Кошкин А. А., доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, эксперт РАН, действительный член РГО, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза писателей России

Красногоров Г. А., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Крупнов Ю. В., председатель Движения развития, действительный государственный советник 3 класса, лауреат Премии Президента России в области образования, двоюродный племянник А.Г. Крупнова — полного кавалера Ордена Славы, последний получен за Японскую кампанию

Кудряшов А.Ф., ветеран военной службы

Лашкул В. Ф., ветеран военной службы

Литвинов Н. И., председатель Южно-Сахалинского городского Совета ветеранов

Лотин Е. В., депутат Сахалинской областной Думы

Лушников В. Ф., ветеран военной службы

Мазур В. С., депутат городской Думы города Южно-Сахалинска, председатель Правления Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»

Максимов А. Б., капитан 1 ранга в отставке, почетный сотрудник госбезопасности

Малков В. В., ветеран военной службы

Махнева Е.С., участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждёна медалью «За Победу над Японией»

Мещеряков Г. В., Герой Социалистического Труда, капитан дальнего плавания

Миронов А. П., рядовой, кавалер двух орденов «Красного знамени»

Моднов И. С., ветеран военной службы

Мужчинин С. Е., ветеран военной службы

Мясников В. С., академик РАН

Назаров О. Г., доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк»

Недорез Ю. И., полковник в отставке, «Почётный сотрудник органов госбезопасности»

Никитина И.Ю., депутат Сахалинской областной Думы

Опасов Е. К., капитан 1 ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны, заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Председатель Международной комиссии по связям Московского Комитета ветеранов войны

Плотников А. Ю., доктор исторических наук, профессор Высшей Школы Экономики (ВШЭ), член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Экспертно-консультативного совета Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Плотников Е. В., депутат, заместитель председателя городской Думы города Южно-Сахалинска

Пономарёв С. А., председатель Сахалинского областного отделения РГО, действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса

Попков Ю. В., полковник в отставке, кавалер орденов «Красного Знамени» и «Красной Звезды»

Пушкарёва Д. М., старший сержант, саниструктор 79-ой стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждёна медалью «За Победу над Японией»

Репш В. В., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Рубцов Ю. В., доктор исторических наук, профессор Военного университета МО РФ

Рукавишникова Т. Н., председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть»

Рыжков А.П., полковник в отставке, кавалер ордена «Красного Знамени»

Рябченя Л. В., генерал-майор в отставке

Самарин А. Н., профессор, академик РАЕН и Международной славянской академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, руководитель сайта Движения «За возрождение отечественной науки»

Серебро И. А., ветеран труда

Серебро П. З., ветеран труда

Синчук Т. В., ветеран военной службы

Сичкарь В. Ф., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Склянин Ю. Н., ветеран военной службы

Соколова Г. П., полковник в отставке, воин-интернационалист, участник Великой Отечественной войны

Старшинова М. Н., Председатель региональной общественной организации ветеранов труда и работников рыбной отрасли

Ткаченко Б. И., главный научный сотрудник Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского

Тресков В. В., ветеран военной службы

Трощило Н.П., участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией»

Уманский В. И., ветеран военной службы

Флеер Д. А., депутат Сахалинской областной Думы

Черепахин В. Н., ветеран военной службы, член Союза журналистов СССР

Черепахина Б. И., ветеран труда

Шушунова В. И., ответственный секретарь Южно-Сахалинского городского Совета ветеранов, несовершеннолетний узник концлагеря (Шауляй, Алитус — 1943−1944 гг.)

Щудло Т. Г., участник войны с Японией, генерал-майор в отставке, Председатель Совета Московского Комитета ветеранов войны

Якименко В.Г., ветеран боевых действий, полковник в запасе

Якунин А. Н., капитан дальнего плавания, экс-руководитель ряда рыбопромысловых объединений Дальневосточного, Азово-Черноморского бассейнов и федеральных органов власти

Яновский Ю. Н., рядовой, кавалер ордена Ленина

Янчук И. И., депутат Сахалинской областной Думы

Яснев Ю. Н., подполковник в отставке, член редколлегии десятитомника «Живая память» Издательства «Патриот»; кавалер ордена «Красная Звезда»

Впервые статья была опубликована 31 октября 2017 года.