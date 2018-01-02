Великий Новгород, 2 января, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Новгородская область в 2018 году закупит передвижное диагностическое оборудование: три маммографа и три флюорографа, которые смогут добраться до отдалённых сельских территорий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на эти цели регион получит около 85 млн рублей — соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Andshel Флюорограф

Передвижное оборудование направят в Центральную городскую клиническую больницу Великого Новгорода, районные больницы в Боровичах и Старой Руссе.

По словам главного врача Старорусской ЦРБ Валентины Ивановой, в настоящее время на все население шести районов — Старорусского, Поддорского, Парфинского, Волотовского, Марёвского и Демянского — есть только один передвижной маммограф. Он установлен в Старорусской ЦРБ и работает в две смены. Новый маммограф, как ожидается, будет стоять на базе шасси.

«Он сможет проехать по любой дороге и точно также, как и флюорограф, доехать до отдалённых населённых пунктов», — подчеркнула Валентина Иванова.

Передвижной флюорограф позволит на ранней стадии выявить туберкулёз и другие заболевания лёгочной системы.

В канун Нового года Новгородская область также получила 30 автомобилей скорой медицинской помощи: семь для станции в Великом Новгороде, пять — для скорой в Боровичах, четыре — в Старой Руссе. Остальные машины отправились в районные больницы в Валдай, Пестово, Холм, Поддорье, Малую Вишеру, Окуловку, Хвойную, Любытино. Новый транспорт будет обслуживать и региональные моногорода Боровичи, Пестово, посёлки Парфино, Угловка и Грузинское сельское поселение.

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По данным пресс-центра правительства региона, всего в 2017 году Новгородская область получила 41 новую машину скорой помощи. На 2018 год региональные власти ставят задачу улучшить качество ранней диагностики заболеваний. Департаменту здравоохранения поручено провести широкую диспансеризацию жителей с охватом не менее 80 тыс. человек (при населении Новгородской области в 612,5 тыс. человек — ИА REGNUM). В регионе намерены запустить пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических неинфекционных заболеваний, что позволит снизить летальность среди пациентов с болезнями кровообращения.

Кроме того, в Новгородской области планируется создание единой диспетчерской службы скорой помощи, интегрированной со службой 112, после запуска которой время прибытия скорой помощи должно составить в целом по области не более 20 минут в 90% случаев.

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