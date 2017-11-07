Медики новгородской скорой помощи массово сбегают в Санкт-Петербург

Великий Новгород, , 11:03 — REGNUM С начала 2017 года с Новгородской станции скорой медицинской помощи уволилось 40 человек, из 17 бригад в настоящий момент осталось 12, сообщают «Вести. События недели» (Великий Новгород).

«Фельдшеры, медсёстры, водители — все те, от кого зависит жизнь человека, убегают (в прямом смысле) в Северную столицу. Причина проста: зарплата — в четыре раза выше, нагрузка — в десятки раз меньше», — заявляется в программе, вышедшей в эфир 5 ноября.

Председатель первичной профсоюзной организации Новгородской станции скорой медицинской помощи Татьяна Кон отметила, что медики «просто из машин не вылезают», что сказывается и на качестве оказания помощи.

О своих проблемах медики новгородской скорой уже говорили журналистам — в октябре об этом сообщил новгородский телеканал «Триада». Сотрудники скорой жалуются на низкие заработные платы: по словам Татьяны Кон, зарплата фельдшера высшей категории с 17 годами стажа не превышает 20 тыс. рублей.

Руководитель департамента здравоохранения Новгородской области Галина Михайлова заявила, что для решения кадровой проблемы в настоящее время разрабатывается законопроект о дополнительных социальных выплатах фельдшерам скорой помощи. Речь идёт о так называемых «подъёмных», которые планируется выплачивать специалистам в течение трёх лет, чтобы «закрепить» их на территории. Повышения зарплат до уровня Санкт-Петербурга, по её словам, в новгородской медицине сделать не удастся.

По официальным данным департамента здравоохранения Новгородской области на первое полугодие 2017 год, в Новгородской области работает 2048 врачей. Дефицит специалистов сохраняется — так, не хватает 162 врача (7,9%) и 240 средних медицинских работников. В основном, это врачи скорой помощи, реаниматологи, участковые терапевты и педиатры. Для решения кадрового вопроса запущена программа целевого обучения. В рамках целевой контрактной подготовки в медицинских вузах от Новгородской области обучаются 347 студентов, по программе ординатуры — 17 человек. По окончании обучения студент-целевик обязан три года отработать в медицинской организации, которая оплачивала ему стипендию и организовывала практику. В этом году в регион вернулись 63 выпускника-целевика.