Шанхай, Китай, 2 января, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли с неофициальным визитом в Шанхай, сообщает 2 января пресс-служба Тихоокеанского флота.

U.S. Navy БПК «Адмирал Пантелеев»

В китайском порту Усун состоялась торжественная церемония встречи российских военных моряков.

Представители командования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая побывали на российских кораблях, а российские моряки ознакомились с военно-морской базой ВМС Китая. Затем они были приняты в мэрии города Шанхая.

В планы четырехдневного визита российских кораблей входят спортивные соревнования моряков Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, экскурсии для экипажей боевых кораблей ТОФ по историческим местам и знакомство с культурными достопримечательностями Шанхая.

Как сообщало, 31 декабря 2017 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем новогоднем поздравлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил о готовности Китая к консолидации политического и стратегического доверия с Российской Федерации в наступающем 2018 году.

Позднее, 2 января, министр иностранных дел КНР Ван И в тексте поздравления, присланного главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову подчеркнул, что Китай в 2018 году готов наращивать политическое взаимодействие с Россией.