Буэнос-Айрес, 2 января, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Родственники аргентинских моряков, пропавших вместе с подводной лодкой «Сан-Хуан», намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не прекращать поисков исчезнувшей субмарины, сообщает 2 января газета Clarin.

Juan Kulichevsky Подводная лодка «Сан-Хуан». Май 2017

Издание, ссылаясь на слова матери одного из подводников, сообщает, что они планируют поблагодарить президента России за помощь, оказанную в поисковой операции и собираются попросить не прекращать российского участия в дальнейших поисках пропавшей аргентинской субмарины.

Напомним, в ноябре 2017 года Владимр Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри содействие российского военно-морского флота в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Петербурга в Аргентину для участия в поиске подлодки. Также были задействованы телеуправляемый глубоководный аппарат «Пантера плюс» и океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь», оснащенное высокотехнологичным поисковым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года дизельэлектрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

Через 15 суток безрезультатных поисков субмарины командование ВМС Аргентины сообщило о прекращении операции по спасению экипажа подлодки «Сан-Хуан» и о продолжении поиска пропавшей субмарины.