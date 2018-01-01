Санкт-Петербург, 1 января, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Новогодние гуляния в связи с празднованием Нового года состоялись в Санкт-Петербурге на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Главная новогодняя ель Петербурга

В центре города, у главного портика Большого Гостиного Двора, а также на Малой Конюшенной улице были установлены две интерактивные площадки, на которых всю новогоднюю ночь шли праздничные представления.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

Тем временем на Дворцовой площади проходила программа «Новогодние звезды» с участием победителей проектов «Голос», «Новая звезда», «Х-фактор» и других. Зрители могли не только послушать артистов, но и поучаствовать в проектах «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Караоке со звездами», а также в массовом танцевальном флэш-мобе под новогоднее попурри.

Шоу-программа была посвящена двум важнейшим для города событиям наступающего года — 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему Чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого пройдет в Северной столице.

На Дворцовой площади был представлен логотип празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга, которое город отметит 27 мая 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Танцевальное шоу на Дворцовой

На Стрелке Васильевского острова в новогоднюю ночь были зажжены огни газовых горелок.

В 3 часа ночи над акваторией Невы с пляжа Петропавловской крепости был запущен новогодний фейерверк. Праздничная программа продолжалась до 4 часов утра.

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление президента с Новым годом

После завершения торжеств на уборку Стрелки, Дворцовой площади и Невского проспекта вышли более 160 дворников и более 90 машин спецтехники.

Добавим, что дорожные предприятия города заранее перешли на особый режим работы, который продлится до 9 января.