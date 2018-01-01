Пхеньян, 1 января, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что в 2017 году Северной Корее удалось завершить создание ядерных сил и теперь США не смогут на них напасть, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение КНДР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Ядерная кнопка» теперь лежит на рабочем столе северокорейского лидера. Это, считает Ким Чен Ын, позволяет дать высокую оценку достижениям страны в 2017 году.

Теперь наличие у Пхеньяна ядерных сил оберегает страну от нападения США, ведь в случае принятия КНДР решения о нанесении ответного ядерного удара в зоне поражения окажется вся территория США.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — заявил Ким Чен Ын.

Кроме того, он заявил, что КНДР открыта к диалогу с Сеулом и необходимо снизить военную напряженность на полуострове. Между двумя странами нужно создать «мирную атмосферу», и усилия к этому должны прикладывать обе страны.

Также Ким Чен Ын призвал к ускорению массового производства ядерных боеголовок и баллистических ракет. Кроме того, сообщил гражданам Северной Кореи лидер страны, пуск межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной стадии подготовки.

Накануне Нового года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Трудовая партия Кореи и руководство государства планируют в 2018 году всеми силами наращивать ядерный потенциал и развивать его для сдерживания агрессивных устремлений США.

Напомним, 3 сентября 2017 года КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, назвав это событие «великой победой». Также в сентябре и ноябре состоялись испытания баллистических ракет.

Совбез ООН принял ряд резолюций об экономических санкциях против КНДР, что не останавливает страну от наращивания ядерных сил. Обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряжённой, в том числе из-за военных учений США и Южной Кореи и воинственной риторики президента США Дональда Трампа.