Вашингтон, 31 декабря, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Постоянные утечки конфиденциальной информации из Белого дома в американские СМИ происходят из-за чиновников времён 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы, сохранивших свои посты при новой администрации Дональда Трампа. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News накануне, 30 декабря.

Kremlin.ru Обама

По словам Трампа, Обама лично относится к нему очень хорошо, но его люди, оставшиеся работать в нынешней администрации, далеко не так приятны.

«Они настроены крайне враждебно. Утечки — это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что хотя сам по себе Обама является весьма приятным человеком, за кулисами происходят «пренеприятные вещи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США, который возглавляет сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон, выпустил доклад, показывающий, что со дня инаугурации президента Трампа 20 января по 25 мая 2017 года (126 дней) из центральных ведомств американского правительства произошло 125 утечек важной конфиденциальной информации.

В докладе подчеркивается, что речь идёт о секретных сведениях, разглашение которых является потенциальным риском для национальной безопасности США. При этом авторы доклада указывают, что согласно существующим стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года, эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, а это, в свою очередь, карается тюремным заключением.

Напомним, с первых дней своей работы администрация Трампа столкнулась с колоссальным внутриполитическим противодействием, организованным Демократической партией США, чей кандидат Хиллари Клинтон проиграла Трампу выборы.

Чиновники прежней администрации Обамы постоянно сливали в СМИ конфиденциальную информацию, которая рушила планы администрации Трампа и наносила ей существенный урон. Подобные утечки, раздутые в СМИ до невероятных масштабов, существенно повлияли на кадровый состав новой администрации.