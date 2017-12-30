Екатеринбург, 30 декабря, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Свердловскую область 30 декабря окутал сильный туман. Не было видно соседних домов, а автомобилисты жаловались на плохую видимость на дорогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Верхушки небоскрёбов спрятались в тумане. Зданий вдали не видно. Лишь смутные очертания

Окутанными туманом оказались все районы Екатеринбурга. Также о нём сообщали жители окрестных городов: Верхней Пышмы, Первоуральска и других.

Александр Комаров ИА REGNUM Здесь должно быть видно цирк и недостроенную телебашню. Но... не видать

Туман не рассеялся даже после обеда. Фотоснимки, сделанные в центре Екатеринбурга, подтверждают: видимость оставляет желать лучшего.

Граждане на форумах и в соцсетях охотно делятся своими фотографиями и впечатлениями. «Это Дед Мороз тайно подарки разносит?» — шутливо вопрошают свердловчане.

Александр Комаров ИА REGNUM Утром автомобилисты жаловались на плохую видимость. К обеду в этом плане полегчало. Но до конца туман не отступает

Примечательно, что аэропорта «Кольцово» туман практически не коснулся. В течение дня рейсы выполняются, за некоторым исключением, по расписанию, а иногда даже раньше заявленного времени.

Как отмечают синоптики, подобное явление связано с практически отсутствующим ветром и с повышенной влажностью. Такая погода продлится до 2 января.