Москва, 30 декабря, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Российский президент напомнил своему американскому коллеге о непростой международной обстановке, важности конструктивного двустороннего диалога, необходимости укреплять стратегическую стабильность в мире и искать оптимальные ответы на глобальные угрозы и вызовы.

Владимир Путин подчеркнул, что в основе отношений между странами должны быть взаимное уважение и равноправие.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — подчеркнул в своем поздравлении президент России.

Кроме того, Владимир Путин направил свои новогодние поздравления председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, президенту Индии Раму Натху Ковинде, президенту Сирии Башару Асаду, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, канцлеру Германии Ангеле Меркель и многим другим главам государств и правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России намерен встретить Новый, 2018 год, с родными и близкими.