Москва, 30 декабря, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Возможность удаленного открытия банковских счетов, основываясь на биометрических данных клиента, появилась в России.

Биометрия

Соответствующий указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Теперь банки смогут открывать счета без личного присутствия клиента. Для этого будет достаточно его биометрических данных и информации из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Отметим, что порядок доступа к этой информации будет определять российское правительство. Список организаций, которые будут аккумулировать информацию о клиентах, составит Банк России.

По новому закону у него появилось право ограничивать количество счетов, открываемых удаленно и устанавливать предел по суммам удаленно проводимых операций.

Таким образом был внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Теперь в нем появились пункты, согласно которым банки, входящие в список ЦБ, могут работать с персональными данными клиента (с его согласия), загруженными в базу ЕСИА.

Документ позволит повысить финансовую доступность всем категориям граждан, в том числе и людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто проживает в удаленных регионах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 20 декабря 2017 года. 26 декабря документ одобрил Совет Федерации.