Москва, 30 декабря, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Не менее десяти процентов парковочных мест рядом с учреждениями должно быть выделено для автомобилей водителей с инвалидностью.

Парковка для инвалидов

Соответствующий указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Отметим, что речь идет о машинах инвалидов I, II и III групп. Им должно быть предоставлено десять или более процентов парковочных мест не только у жилых, но и у общественных и производственных зданий.

На автомобилях инвалидов должен быть размещен соответствующий знак. Эти места запрещается занимать водителям, машина которого не имеет знака «Инвалид».

Читайте также: В 2018 году на поддержку организаций инвалидов направят 1,5 млрд рублей

А также: В России появятся новые правила регистрации автомобилей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, усиливающий меры социальной защиты инвалидов, был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым 29 сентября 2017 года.