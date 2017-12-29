Москва, 29 декабря, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Ольга Амельченкова, руководитель движения «Волонтеры России», представитель инициативной группы по поддержке выджвижения Владимира Путина для участия в выборах президента РФ в марте 2018 года, обратилась ко всем сторонникам Владимира Путина на своей странице в социальной сети с призывом консолидировать свои усилия в поддержке кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу обратиться ко всем администраторам и владельцам групп поддержки Владимира Путина в социальных сетях. Дорогие друзья! Много лет вы рассказываете своим подписчикам о новостях, связанных с Президентом. Делаете это искренне и безвозмездно. Как представитель инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на пост Президента России на выборах 18 марта 2018 года, я хочу, во-первых, поблагодарить вас за эту позитивную энергию, а во-вторых, предлагаю объединить усилия! В рамках предвыборной кампании наличие таких людей, как вы, особенно важно, вы не только поддерживаете лично Президента, но и объединяете на своих площадках и страницах в социальных сетях миллионы сторонников» — написала Ольга Амельченкова.

Читайте ранее на эту тему: «Владимир Путин не только самовыдвиженец, но и мой кандидат»

«Ваша поддержка будет особенно важна в ближайшие месяцы… Призываю всех вас — искренних сторонников Владимира Путина — присоединиться к инициативной группе и объединить наши усилия. Давайте знакомиться и думать о том, как мы вместе поддержим нашего кандидата! Пишите мне на почту hpost18@yandex.ru или в личные сообщения», — подчеркнула Ольга Амельченкова в своем обращении к сторонникам Владимира Путина.

Читайте в этом сюжете: Член ОП РФ: без знания истории невозможно понять, как нам строить будущее