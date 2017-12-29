Симферополь, 29 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Министерство транспорта России опубликовало фотоснимки первого законченного автомобильного участка на Крымском мосту.

Mintrans.ru Мост

Пресс-служба ведомства обнародовала фотографию, сделанную во время визита на строительство главы Минтранса РФ Максима Соколова.

Мост

Сфотографирован участок, полностью готовый к эксплуатации, с асфальтовым покрытием, ограждениями и мачтами освещения.

Минтранс сообщает, что на данный момент мост в Крым закончен на 77%. Готовность скоростных автомагистралей, ведущих к крупнейшему в России мосту, равна 75%.

Mintrans.ru Пешком по мосту

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Минтранс РФ сообщил, что для строительства железнодорожных подъездов к Крымскому мосту потребуются повторные инженерные изыскания, которые проведет компания «Стройгазмонтаж».

Напомним, решение о строительстве моста через Керченский пролив было принято после возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году. Керченский, или как его еще называют, Крымский 19-километровый мост станет самым длинным в России. Автомобильное движение по мосту запланировано открыть в декабре 2018 года. Позже к нему добавится и железнодорожная часть, предусмотренная проектом сооружения.