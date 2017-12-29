Тирасполь, 29 декабря, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Молдавия, предпринимая целую череду антироссийских действий, делает всё возможное, чтобы максимально отдалиться от Приднестровья. Об этом заявил в ходе выступления перед преподавателями и студентами Приднестровского госуниверситета президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Он напомнил о некоторых последних фактах: Конституционный суд Молдавии признал ПМР оккупированной территорией, а российские войска — оккупантами. Из Молдавии выслали российских дипломатов. Кишинев обратился в ООН с просьбой о выводе российских войск из Приднестровья. У приднестровской границы проводятся молдавско-американские учения, а в Кишиневе открывается офис НАТО.

Затем появляется очередной документ, содержащий «видение» форм совместного проживания Приднестровья и Молдавии, а также решение о переименовании государственного языка Молдавии с молдавского на румынский. Наконец, на приднестровское-украинской границе появляются совместные молдавско-украинские посты, означающие полную блокаду ПМР.

«Замечу, что эти посты поддержал президент Молдовы Игорь Додон, заявив о том, что «единое государство — единая граница». Да нет единого государства, зачем придумывать и кого вы обманываете?» — цитирует Красносельского ИА «Новости Приднестровья».

Кроме этого, Додон говорит, что у него с парламентом и правительством Молдавии есть общая консолидированная позиция по Приднестровью. «А позиция эта направлена на уничтожение приднестровской государственности, на раздел собственности, на вывод российских войск. В чём единая позиция — выкинуть отсюда Российскую Федерацию под какими-то лозунгами о нейтральном статусе? За красивыми словами о единстве следует катастрофа. После этого будет напряжение и может быть война. Именно миротворцы охраняют мир и покой на нашей земле. Так где же пророссийские позиции?» — задался вопросом глава государства.

«Складывается впечатление, что Молдова делает все, чтобы максимально отдалиться от нас. Все эти принимаемые решения говорят только об одном: они не видят совместного сосуществования Молдовы и Приднестровья. Они для себя решили, что мы независимое государство. И не надо друг друга обманывать», — подчеркнул Вадим Красносельский.

Глава государства также посоветовал президенту Молдавии Игорю Додону, если тот хочет выстроить с Приднестровьем нормальный диалог, не оскорблять руководство и народ республики. А такие заявления звучат в последнее время всё чаще: Додон то говорит о контрабандных схемах через Приднестровье, то о том, что Тирасполь просит у Москвы деньги и разворовывает их.

«Чтобы окончательно снять вопрос о «дерибане» российских денег в Приднестровье, напомню, что именно мы обратились к России с просьбой провести аудит государственных расходов. В республике работали две российские аудиторские компании: одна — независимая, вторая работает при правительстве РФ. Мы открыли доступ ко всем документам. В республике уже два года работает и знаменитая немецкая аудиторская фирма Berlin Economics. Они знают наш бюджет наизусть. Откуда же появляются такие заявления?» — заявил президент.

«Еще одно интересное заявление Игоря Додона о том, что Приднестровье просит у России столько денег, сколько тратит на «Шериф». Можно по-разному относиться к этой организации, но я сужу по делам и по фактам. На сегодняшний день фирма «Шериф» — главный налогоплательщик нашего государства. Не мы даем, а «Шериф» нам дает. Они же основные инвесторы и меценаты. Фирма не имеет отношения ни к одному бюджетному рублю. О чем говорит президент Молдовы? Откуда он берет эти данные? Но так делать нельзя. Это оскорбление в адрес приднестровского бизнеса», — отметил Вадим Красносельский.

Да и говоря о том, что России давать деньги Приднестровью нельзя, президент Молдавии умалчивает тот факт, что его страна уже давно сидит на европейских траншах.

«Игорь Николаевич с таким упоением рассказывает о том, что нельзя России давать деньги Приднестровью, лучше бы с таким же упоением он говорил о том, что Западной Европе нельзя давать деньги Молдове. Но он молчит о том, что в Молдову постоянно идут транши из Европейского союза. В этом нет ничего плохого. Экономика должна развиваться. Просто у них вектор на Европу, а у нас — на Россию. Мы обращаемся за кредитованием к нашему стратегическому партнеру. Но никому не позволено с издевкой рассуждать о том, что в Приднестровье «дерибанятся» российские деньги. Поэтому, если Игорь Додон хочет вести нормальный диалог с Приднестровьем, я советую ему уйти от оскорблений в адрес народа, элиты и президента Приднестровья. А посредники в отношениях с Россией нам не нужны», — пояснил президент.

Ошибочным глава государства назвал и заявление Игоря Додона о том, что Приднестровье выступает неким якорем молдавской государственности и удерживает Молдавию от присоединения к Румынии.

«Он сказал о том, что без Молдовы не будет и Приднестровья, а без Приднестровья не будет Молдовы. Но и тут ошибка. Приднестровье есть и уже состоялось, и мы не якорь, мы независимое, самодостаточное государство со всеми элементами власти, и мы должны сохранять независимость нашего государства — это основа нашей безопасности в этом разрушаемом мире вокруг нас. Нужно быть уверенным в нашем государстве, защищать наше государство, и тогда мы состоимся и будем признаны», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Додон ревностно относится к последним договоренностям Кишинева с Тирасполем. «Тут же Додон начал рассуждать о том, что это якобы сговор элит Молдовы и Приднестровья. Да нет. Вся проблема в том, что ни Игорь Николаевич [Додон], ни его сотрудники просто не участвуют в переговорном процессе. Он просто не знает, что там происходит. А если бы знал, так бы не говорил», — подвел итог Вадим Красносельский.