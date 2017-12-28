Москва, 28 декабря, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах за рождение первого ребенка. Указ об этом 28 декабря был опубликован на официальном сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, еще 13 декабря российская Госдума в первом чтении приняла законопроект президента РФ о ежемесячных выплатах за рождение первенца.

Двумя неделями позднее правительство России выделило 21,4 млрд рублей на обеспечение вышеуказанных выплат.

Действие закона будет распространяться как на единокровных родителей, так и на граждан, усыновивших ребенка младше 1,5 лет.

Конкретная сумма этих выплат будет рассчитываться в каждом отдельном случае, исходя из семейных доходов, не превышающих полтора прожиточных минимума.

Предусмотренные президентским законом выплаты начнутся с 1 января 2018 года.