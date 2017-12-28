Красногорск, 28 декабря, 2017, 21:02 — ИА Регнум. На 2018 год Московская областная дума одобрила законодательные изменения в сфере социальной политики, образования, благоустройства территорий, а также бюджетной и налоговой политики. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 28 декабря, в части социальной сферы был установлен прожиточный минимум пенсионерам в размере 9 527 рублей. Данная величина превысит величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России (она составляет 8 703 рубля). Кроме того, на 4% будут проиндексированы расходы муниципалитетов на обеспечение полноценного питания детей, беременных и кормящих женщин.

Mos.ru Эвакуация неправильно припаркованного автомобиля в Москве

«Также с 1 января 2018 года увеличиваются на 4% нормативы частичной компенсации стоимости питания школьникам. Установлены прогнозируемые размеры среднемесячных заработных плат работников органов образования региона на 2018 год: зарплата учителей в школах составит 51 121,5 рубля, зарплата сотрудников дошкольных учреждений составит 46 432,2 рубля», — отметили в Мособлдуме.

Что касается новшеств в сфере благоустройства территорий, то в подмосковных муниципалитетах будут созданы специальные комиссии, контролирующие вопросы местного значения. Это состояние дорог и зданий, тротуаров, уборка территорий, нелегальный выброс мусора и парковки на газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном месте, соблюдение закона о тишине.

«Проводить шумные ремонтные работы и перепланировку помещений будет запрещено с 19.00 до 10.00. Ранее в 2016 году областным парламентом был принят закон, согласно которому проводить шумные ремонтные работы и перепланировку помещений было запрещено с 19.00 до 9.00», — отметили в Мособлдуме.

Кроме того, теперь забрать автомобиль со штрафстоянки можно будет бесплатно в течение первых суток. Так, с 1 января 2018 года срок хранения задержанного транспортного средства будет исчисляться в сутках, и стоимость хранения будет взиматься за каждые полные сутки. Ранее срок хранения задержанного автомобиля исчислялся в часах с момента его выгрузки на спецстоянке до момента возврата транспортного средства. При этом водитель по-прежнему будет обязан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его автомобиля на штрафстоянку, а именно: стоимость эвакуации и штраф за нарушение законодательства.

Добавим, в части бюджетной и налоговой политики Мособлдумой был принят бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно одобренному законопроекту, доходы регионального бюджета составят 464,5 млрд. рублей, на плановый период 2019—2020 годов свыше 480 млрд. и 500 млрд. рублей соответственно. Расходы подмосковного бюджета в 2018 году составят больше 500 млрд. рублей, на плановый период 2019—2020 годы — 532,6 млрд. и 541,2 млрд. рублей.

Мособлдумой также были утверждены налоговые льготы для пивоваренных компаний и организаций, занятых железнодорожными грузоперевозками. Для пивоваренных компаний Московской области по налогу на имущество была утверждена нулевая ставка. Налог на прибыль для железнодорожных грузоперевозчиков снизили на 4,45%.

«Кроме того, вырастет стоимость «трудового патента» для иностранных граждан — до 4 300 рублей. Его стоимость не индексировалась с 2005 года и составляла 4 000 рублей», — добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Мособлдума приняла закон, согласно которому срок начисления пени по налогу на имущество переносится с 1 декабря 2017 года на 1 июля 2018 года.

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