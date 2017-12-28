Москва, 28 декабря, 2017, 18:57 — ИА Регнум. С 1 января 2018 года в России окончательно изменятся учетные номера нескольких десятков федеральных автомобильных трасс, сообщает 28 декабря российское Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Russianhighways.ru Федеральная трасса М-4 «Дон»

Уточняется, что окончательный переход на новые учетные номера будет осуществлен согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 года.

В частности, буква «M» будет использоваться для обозначения автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами государств или административными центрами Российской Федерации.

Буквой «Р» обозначат автодороги, соединяющие административные центры российских регионов.

Буква «А» будет присвоена автодорогам федерального или регионального значения, ведущим к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам, к морским или речным портам, аэропортам, железнодорожным станциям, границам других государств, а также дорогам, соединяющим автотрассы федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крым получит дополнительные четыре с половиной миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, а также на обновление общественного транспорта.