Астана, 28 декабря, 2017, 16:21 — ИА Регнум. На вооружение армии Казахстана в рамках военно-технического сотрудничества с Россией прибыли российские истребители СУ-30СМ, сообщили 28 декабря в пресс-службе Минобороны республики.

Минобороны России Истребитель СУ-30СМ

Сверхманевренные истребители СУ-30СМ относятся к поколению «4++» и по своим характеристикам приближены к самолетам пятого поколения. Маневренность истребителя обеспечивается за счет двигателей с изменяемым вектором тяги.

Улучшенная аэродинамическая схема самолета в сочетании с современной цифровой системой управления позволяет достичь уникальных боевых возможностей при необходимом уровне подготовки лётного состава.

Полковник Аскар Избасов отметил, что самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, высокоточные авиабомбы и другое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял с должности главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС республики Нурлана Орманбетова.

На место главнокомандующего назначен генерал-майор Нурлан Карбенов, который в 2011 году окончил Военную академию Генштаба ВС России.