Баку, 28 декабря, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Азербайджан положительно оценивает идею расширения мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, это должно вестись параллельно с субстантивными переговорами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и способствовать усилиям Минской группы ОБСЕ.

«Мы ждём, что Армения соблюдет все нормы и принципы международного права и в первую очередь войска будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Мы положительно оцениваем то, что после встречи в Женеве переговоры пошли в субстантивном ключе», — цитируют Гаджиева азербайджанские СМИ.

Азербайджан, как и Турция не способны вести переговоры по конкретным вопросам, не связывая их с другими, считает политолог Акоп Варданян.

«Расширение мониторинговой миссии ОБСЕ — конкретный, как любят говорят азербайджанцы, субстантивный вопрос, который не связан с вопросами, которые лежат на столе переговоров. Баку не хочет увеличения наблюдателей ОБСЕ, которые осуществляют периодические мониторинги соблюдения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, и по примеру Анкары выдвигает невыполнимые условия», — считает политолог.

Он напомнил, что Турция отказалась выполнять пункты Цюрихских протоколов с Арменией, которые были подписаны без каких-либо предусловий, связав их с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин 27 декабря сообщил, что «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене 6 декабря Армении и Азербайджану были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ.

После того, как в апреле 2016 г. при посредничестве Москвы удалось остановить вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, возобновились переговоры между президентами Армении и Азербайджана по мирному урегулированию конфликта. После встречи в Вене в мае 2016 г. в заявлении глав государств-сопредседателей Минской группы отмечалось, что необходимо не только соблюдать соглашение о прекращения огня 1994−1995 гг., но и предпринять дополнительные меры по контролю за соблюдением этого режима. В частности, речь шла о механизмах контроля за ситуацией на линии соприкосновения и о расширении полномочий офиса Анджея Каспшика — спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ.