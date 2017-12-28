Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Транспортные компании Санкт-Петербурга усилили меры безопасности после теракта в супермаркете «Перекрёсток» в Калининском районе города, случившегося вечером 27 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Как сообщили 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM в «Пассажиравтотрансе», кондукторы и водители городских автобусов будут дополнительно проинструктированы о порядке действий в случае возникновения террористической угрозы, а также при обнаружении бесхозных предметов в автобусе.

«Всем сотрудникам указано на необходимость повысить бдительность. Также проинструктирован персонал автовокзала, увеличено количество сотрудников в зонах досмотра пассажиров. В постоянном режиме ведется досмотр транспортных средств при въезде в автопарки, а также на конечных станциях городского транспорта», — пояснили в пресс-службе.

Говорили о вчерашних событиях и при утреннем инструктаже водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов.

«Перед выездом на линию проводятся инструктажи, включают напоминания о мерах безопасности. Естественно, были отражены сегодня и недавние события. Но вообще, эта мера у нас регулярная, каждый раз актуальная информация доводится до сотрудников», — заметили в «Горэлектротрансе» Петербурга.

Усилили бдительность и в городской подземке, сообщили ИА REGNUM в ГУП «Петербургский метрополитен», однако эти меры были предприняты ранее в связи с новогодними праздниками.

«Это связано с увеличением массовых мероприятий. Очень большое количество людей пользуется метрополитеном, едут на ёлки, на корпоративы. Так что усилена бдительность сотрудников, ведется тщательный досмотр», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:30 в среду, 27 декабря, в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте сработало неустановленное взрывное устройство, мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. Пострадали 13 человек, никто не погиб, в больницах на данный момент остаются шесть пострадавших.

Уголовное дело было возбуждено органами СКР по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом».

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В четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин публично назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом, а также приказал ликвидировать обнаруженных террористов на месте, если они попробуют оказать сопротивление при задержании.

Губернатор Санкт-Петербурга распорядился оказать материальную помощь пострадавшим при теракте. Из резервного фонда будет выплачено по 300 тыс. рублей каждому пострадавшему.