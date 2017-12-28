Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Увеличение числа терактов в ранее спокойном Петербурге закономерно, оно вызвано общими мировыми тенденциями; вместе с тем случаи предотвращения терактов и относительно небольшой масштаб последнего из них показывают эффективность работы правоохранительных и силовых органов, полагает политолог Владимир Васильев. Об этом он рассказал 28 декабря в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Национальный антитеррористический комитет Последствия теракта в магазине Петербурга

Вечером в среду, 27 декабря, в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 13 человек. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом».

В четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом и поручил ликвидировать террористов на месте, если они попробуют оказать сопротивление при задержании.

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До 2017 года теракты долгие годы обходили Петербург стороной, в отличие от Москвы и регионов Северного Кавказа. Но в уходящем году в городе на Неве были совершены сразу две атаки — 3 апреля в тоннеле метро и 27 декабря в «Перекрестке».

Еще как минимум два теракта были предотвращены: также 3 апреля в метро, в подземном вестибюле станции «Площадь Восстания», и в начале декабря в Казанском соборе.

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Более частое использование террористических методов — современная общемировая практика, при этом в России терактов происходит меньше, чем, к примеру, в Европе, отметил Владимир Васильев:

«Если есть желающие взрывать, они будут взрывать. Но обратите внимание, что террорист оставил в ячейке камеры хранения только 200 грамм тротила. Почему? Да потому что организовать более серьезный теракт было затруднительно. Требовалось бы «светиться» в соответствующих сетях, добывать большие объемы взрывчатки, привлекать больше людей. Всё это контролируется силовиками».

Сравнительная незначительность теракта — признак эффективности работы силовых структур, отмечает эксперт. У преступников сохраняется или усиливается желание совершать теракты, но их возможности, напротив, становятся всё ограниченнее.

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