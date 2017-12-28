Берлин, 28 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Почти половина граждан ФРГ желали бы, чтобы канцлер Германии Ангела Меркель покинула занимаемую должность до истечения срока ее полномочий, сообщает 28 декабря немецкая газета Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Всего в опросе, проведенном социологами службы YouGov по заказу агентства DPA, приняли участие около двух тысяч граждан ФРГ. Около половины опрошенных (47%) выступают за то, чтобы канцлер ФРГ покинула свой пост раньше положенного по закону срока.

«Только 36% хотят, чтобы председатель ХДС оставалась канцлером еще четыре года в случае переизбрания её главой правительства», — цитирует издание данные опроса.

Напомним, после выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября 2017 года, за отставку Ангелы Меркель высказывались 36% респондентов, в то время как 44% желали бы, чтобы канцлер возглавляла правительство Германии еще четыре года.

Добавим, крупнейший специалист в ФРГ «по Меркель» Дирк Курбювайт в журнале «Шпигель» подчеркнул, что время Меркель в Германии закончилось.

«Уход Меркель — благо для Германии. Теперь канцлер вызывает ассоциации не с началом и подъемом, но почти только с падением. Ее время закончилось», — сказал Курбювайт.

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