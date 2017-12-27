Москва, 28 декабря, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Документы, представленные российским президентом Владимиром Путиным в Центральную избирательную комиссию в связи с предстоящими выборами, будут рассмотрены 28 декабря, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Kremlin.ru Владимир Путин посещает ЦИК России

Уточнятся, что соответствующее заседание ЦИК начнется 28 декабря 14:00 мск. Повестка заседания включает следующий пункт:

«О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и ее уполномоченных представителей».

Отметим, что также на этом заседании будут рассмотрены документы еще четырех кандидатов в президенты: Станислава Полищука («Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»), Романа Худякова («Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»), самовыдвиженца Александра Чухлебова и Антона Бакова («Монархическая партия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря ЦИК принял у Путина документы в связи предстоящими в марте 2018 года президентскими выборами. Документы принимали сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.