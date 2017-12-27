Москва, 27 декабря, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) разработала законопроект о регулировании краудфандинга, направленный сделать механизм привлечения средств более прозрачным. Эти планы сегодня, 27 декабря, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал президент РАКИБ Юрий Припачкин.

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«Деятельность РАКИБ направлена на развитие двух типов цифровой экономики — цифровизацию аналоговой экономики и на создание экономики будущего. Вместе с тем, рынок крайне нуждается в скорейшем регулировании деятельности, связанной с проведением ICO, — рассказал Припачкин. — ICO является частным случаем краудфандинга, позволяющим привлекать денежные средства в относительно короткие сроки при наименьших затратах. Краудфандинг организационно направлен на массовое финансирование малого и среднего бизнеса.

В целях защиты интересов всех участников деятельности предусмотрена необходимость аккредитации краудфандинговых площадок, установления требований к ним, а также ограничения на суммы привлечения денежных средств от физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проект закона содержит нормы, регулирующие привлечение денежных средств с использованием распределенного реестра. Определены виды договоров, которые могут реализовываться с использованием распределенного реестра. Презюмируется, что привлечение денежных средств с использованием инструментов, обладающих признаками ценных бумаг, должно осуществляться по правилам IPO и остается за рамками данного законопроекта».

В случае вступления документа в силу привлекать средства смогут только аккредитованные государством площадки. Для того, чтобы получить регистрацию, они будут обязаны раскрыть своих бенефициаров. Кроме того, руководители площадок не должны иметь судимости за экономические преступления.

Также платформам по сбору средств необходимо будет вести реестр проведенных сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования. Однако, как следует из документа, пока эти критерии не разработаны. Все данные будут вносить в блокчейн, поэтому удалить или изменить записи будет невозможно.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ограничения для инвесторов. Так, частные лица не смогут вкладывать в один проект более 20 млн рублей, а индивидуальные предприниматели — более 100 млн рублей. Для юридических лиц ограничения не предусмотрены, однако перед тем, как вложить средства, все инвесторы будут обязаны пройти тест по основам финансовой грамотности.

27 декабря законопроект обсуждают на площадке Торгово-промышленной палаты с участием советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко.

Напомним, что краудфандинг — это способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. Такой механизм привлечения средств применяется для реализации продукта, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д. Среди крупнейших краудфандинговых платформ в России — Boomstarter и Planeta.ru.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о различных крауд-проектах на Planeta.ru. Например, о «Петербурге в миниатюре». Участники проекта создают керамические миниатюры реальных домов Северной столицы, выручка от продажи которых направлена на помощь нуждающимся. С помощью краудфандинга авторы проекта собирают деньги на аренду мастерской.