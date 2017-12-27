Иерусалим, 27 декабря, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Новая железнодорожная станция рядом со Стеной Плача в Иерусалиме будет удостоена имени президента США Дональда Трампа, об этом 27 декабря сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на министра транспорта Исраэля Каца.

Стена плача. Иерусалим

«Стена Плача — самое святое место для еврейского народа, и я решил назвать станцию в честь президента Трампа после его исторического и смелого решения признать Иерусалим столицей Израиля», — сообщил Кац.

Ранее министр утвердил планы строительства железнодорожной ветки, которая будет проходить через трехкилометровый туннель от станции «Умма» до въезда в город Кардо в Еврейском квартале.

Кац пояснил, что расширение железнодорожного сообщения из Тель-Авива до Иерусалима является важнейшим национальным проектом и распорядился присвоить его реализации наивысший приоритет.

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Напомним, 6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство из Тель-Авива. С возмущением на это решение отреагировали как в мусульманских странах мира, так и в странах Европы.

18 декабря США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию Генассамблеи ООН.