Москва, 27 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Москве в результате стрельбы в здании фабрики «Меньшевик» погиб один человек, сообщает телеграм-канал Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на территории кондитерской фабрики «Меньшевик»

По предварительным данным, вооруженный «Сайгой» мужчина захватил заложников в здании фабрики. Открыть стрельбу мог директор предприятия.

Ранены три человека — это посетители. Полиция оцепила территорию фабрики «Меньшевик».

Mash уточняет, что ранены могут быть сотрудники Службы судебных приставов, которые вместе с кредиторами пришли изымать долги у директора фабрики.

Подробности произошедшего уточняются. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе.