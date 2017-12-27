Москва, 27 декабря, 2017, 10:16 — ИА Регнум. США не остановятся ни перед чем, чтобы удержаться в Сирии, даже вопреки международным нормам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Он отметил, что США будут это делать даже вопреки воле народа этой страны, в нарушение общепринятых международных правовых норм.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят боевую подготовку на американской военной базе Эт-Танф, расположенной в Сирии, заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Я уже не говорю о том, что американцы, готовя террористов на своих базах, самым грубейшим образом попирают элементарные нормы морали и нравственности, по умолчанию признаваемые всеми цивилизованными государствами», — сказал сенатор.

Очевидно, что РФ не может рассчитывать на США как на партнера в процессе мирного урегулирования ситуации в Сирии, добавил Клинцевич.