Чита, 27 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Автор законопроекта о ликвидации медицинских учреждений первого звена на селе, депутат Госдумы Николай Герасименко обеспокоен имеющейся в его распоряжении информацией о ликвидации и реорганизации медучреждений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«К нам поступила более чем из 40 регионов. Только, например, в Забайкальском крае за пять лет сокращено 1600 коек и 16 участковых больниц», — рассказал депутат «Парламентской газете».

Особую тревогу у него вызывает уменьшение числа противотуберкулезных, онкологических, психоневрологических диспансеров, сокращение числа станций скорой медицинской помощи, бригад, а также фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

Напомним, особенно остро проблема с доступностью медицины коснулась шести районов Забайкальского края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

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Известно, к примеру, что работа фельдшера в Улётовском районе края менее престижна, чем работа торговца. Слов главы муниципалитета Сергея Савина, фельдшеры в посёлке Дровяная со «скорой» ушли работать в магазины.

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Впрочем, после принятия законопроекта Николая Герасименко (он уже одобрен Советом Федерации) ликвидировать медучреждения и их структурные подразделения чиновники смогут только с согласия специальной комиссии. Сенаторы надеются, что он поможет приостановить ликвидацию медорганизаций в стране, и в итоге доступность медпомощи повысится.

Но пока ситуация в этой сфере от идеала далека. По данным Счётной палаты России, закредитованность медучреждений первого уровня составляет 530 миллиардов рублей.

«Ликвидируя отделения, руководители пытаются сэкономить деньги и расплатиться с долгами, что, в свою очередь, приводит к увольнению сотрудников и появлению проблем с доступностью медицинской помощи», — считает Николай Герасименко.

Он напомнил, что только в 2016 году количество медработников в стране уменьшилось на 26 тысяч, что противоречит главному принципу оказания медицинской помощи, в основе которого — качество и доступность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин согласился, что сокращения сетей медучреждений зачастую не обоснованы.

«При всей справедливости того, что у нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для профилактики, при том что пребывание на койке должно сокращаться, а число людей, которые койка пропускает — увеличиваться… всё-таки далеко не всегда оправдано сокращение мест с учётом территории нашей страны», — указал он.