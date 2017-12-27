Чэнду, Китай, 27 декабря, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Целый ряд культурных реликвий возрастом до 5 тыс. лет были извлечены из земли в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

News.cn Культурные реликвии

Раскопки начались в октябре 2017 года, они позволили обнаружить 122 значимые находки, включая 15 структурных остатков, 93 зольника и восемь гробниц общей площадью 800 квадратных метров.

Находки были сделаны в уезде Яньюань на участке Гуйцзябао, говорится в заявлении Института археологических исследований города Чэнду. Кроме того, во время раскопок были извлечены керамические изделия и горшки.

«Останки зёрен вроде кукурузы, риза и пшеницы, а также диких животных вроде свиней, курицы и оленей, также были извлечены из земли, а это значит, что древние жители местных районов освоили и сельское хозяйство, и рыбную ловлю одновременно», — заявил исследователь института Чжоу Чжицин.

По словам Чжоу, находка отражает неолитическую историю Яньюаньского бассейна. Реликвии обладают изысканным культурным подтекстом, относящимся как к культуре неолита северо-запада, так и юго-запада, доказывая, что два региона уже имели взаимодействие минимум уже 5 тыс. лет назад.

Напомним, что в последние годы в Китае активно развивается археология. Так, из недавних открытий, в китайском Синьцзяне удалось обнаружить древний город, который, как предполагают ученые, был столицей Наместничества Западного края около 2 тыс. лет назад.