Чэнду, Китай, 27 декабря, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Пара гигантских панд пережила свой первый жизни снежный зимний день в неволе после того, как животные были отпущены «на вольные хлеба» месяца назад, сообщает 26 декабря китайское агентство «Синьхуа».

Todorov.petar.p Панды

Панды были рождены в 2015 году и выращены в неволе в заповеднике Лицзыпин, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Самца панды Ба Си и самку Ин Сюэ отпустили на волю в конце ноября 2017 года

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Перед этим животные проходили курс подготовки и реабилитации к жизни в диких условиях. Животные снабжены радио-маячками для отслеживания их передвижения и сбора информации об их адаптации к жизни в дикой природе.

По информации Центра охраны и исследования диких панд провинции Сычуань, Ба Си и Ин Сюэ не остались вместе после выхода на «вольные хлеба».

Ин Сюэ продвинулась в сторону возвышенностей в первый же день, в то время, как Ба Си не стал уходить далеко от района, где он был выпущена. Ученые отмечают, что, по всей видимости, животные успешно адаптировались к новым условиям проживания.

Тем не менее, животные еще ни разу не сталкивались с дикими гигантскими пандами, а также еще приспосабливаются к зимним условиям. Центр продолжит плотный мониторинг данной пары, утверждают эксперты.

Напомним, что согласно характеристике Международного союза охраны природы, гигантские панды являются «уязвимым» видом животных, чья популяция в дикой природе держится на уровне 520 особей. Для увеличения их численности по всему Китаю создаются специальные национальные парки, где животные выводятся и выращиваются в условиях неволи, а затем адаптируются к жизни на воле. Кроме того, за убийство гигантской панды в Китае полагается смертная казнь.